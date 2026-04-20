Brooklyn Nine-Nine
Folge 10: Admiral Peralta
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nachdem Jake und Amy dem Team mitgeteilt haben, dass sie ein Baby erwarten, ist Jakes Familie an der Reihe. Er beschließt, seinen Vater Roger und seinen Großvater Walter auf die große Gender Reveal Party einzuladen. Das Treffen der beiden Streithähne läuft jedoch völlig aus dem Ruder ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen