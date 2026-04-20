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Brooklyn Nine-Nine

Admiral Peralta

Staffel 7Folge 10vom 20.04.2026
Admiral Peralta

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 10: Admiral Peralta

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Nachdem Jake und Amy dem Team mitgeteilt haben, dass sie ein Baby erwarten, ist Jakes Familie an der Reihe. Er beschließt, seinen Vater Roger und seinen Großvater Walter auf die große Gender Reveal Party einzuladen. Das Treffen der beiden Streithähne läuft jedoch völlig aus dem Ruder ...

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