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Brooklyn Nine-Nine

Der Rückwärts-Coup

NBCUniversalStaffel 7Folge 8vom 20.04.2026
Der Rückwärts-Coup

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 8: Der Rückwärts-Coup

26 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jake ist enttäuscht, als er erfährt, dass er keine Einladung zur Hochzeit von Doug Judy erhalten hat. Er stellt den Bräutigam in spe deshalb zur Rede und erfährt, dass er nicht eingeladen wurde, weil er ein Cop ist.

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