Brooklyn Nine-Nine
Folge 8: Der Rückwärts-Coup
26 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake ist enttäuscht, als er erfährt, dass er keine Einladung zur Hochzeit von Doug Judy erhalten hat. Er stellt den Bräutigam in spe deshalb zur Rede und erfährt, dass er nicht eingeladen wurde, weil er ein Cop ist.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen