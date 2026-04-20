Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Brooklyn Nine-Nine

Mitternachts-Juwelen

NBCUniversalStaffel 7Folge 11vom 20.04.2026
Mitternachts-Juwelen

Mitternachts-JuwelenJetzt kostenlos streamen

Brooklyn Nine-Nine

Folge 11: Mitternachts-Juwelen

24 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Das Team des 99. Reviers ist voller Vorfreude auf den traditionellen Halloween-Raub. Jake träumt davon, der erste dreifache Champion zu werden. Dennoch stellt er für diesen besonderen Tag gewisse Regeln auf, da der Spaß im Vordergrund stehen sollte, in den letzten Jahren jedoch der Trend eher in die umgekehrte Richtung ging. Es dauert allerdings auch dieses Jahr nicht lange, bis der Wettstreit um drei Plastik-Juwelen völlig aus den Fugen gerät.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Brooklyn Nine-Nine
NBCUniversal
Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine

Alle 8 Staffeln und Folgen