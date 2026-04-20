Brooklyn Nine-Nine
Folge 11: Mitternachts-Juwelen
24 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Das Team des 99. Reviers ist voller Vorfreude auf den traditionellen Halloween-Raub. Jake träumt davon, der erste dreifache Champion zu werden. Dennoch stellt er für diesen besonderen Tag gewisse Regeln auf, da der Spaß im Vordergrund stehen sollte, in den letzten Jahren jedoch der Trend eher in die umgekehrte Richtung ging. Es dauert allerdings auch dieses Jahr nicht lange, bis der Wettstreit um drei Plastik-Juwelen völlig aus den Fugen gerät.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen