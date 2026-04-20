Brooklyn Nine-Nine
Folge 4: Manege frei
25 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Terry nimmt an einem Seminar teil und überträgt die Leitung des 99. Reviers an Jake. Der nutzt die Gunst der Stunde und ruft kurzerhand die legendären "Jimmy Jab Games" aus. Charles darf als Zirkusdirektor Barnum aus "The Greatest Showman" moderieren und motiviert die schüchterne Debbie dazu, mitzuspielen. Schon bald geht es auf der Wache drunter und drüber.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen