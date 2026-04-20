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Brooklyn Nine-Nine

Fluffy-Boy

Staffel 7Folge 12vom 20.04.2026
Fluffy-Boy

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 12: Fluffy-Boy

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Holt und Kevin sind am Boden zerstört, denn ihr Hund Cheddar wurde offenbar entführt. Wenig später bekommt Holt ein Bekennerschreiben per SMS. Der Täter verlangt allerdings kein Lösegeld, sondern Fallakten aus dem Jahr 2004. Jake übernimmt die Ermittlungen und geht - als Kevin verkleidet - zur Übergabe. Er fliegt jedoch auf ...

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