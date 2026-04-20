Brooklyn Nine-Nine
Folge 3: Pimento
25 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Adrian Pimento taucht urplötzlich auf dem 99. Revier auf; er scheint unter Verfolgungswahn und Gedächtnisverlust zu leiden. Jake und Charles nehmen ihn zunächst nicht ernst, aber als er tags darauf mit einer Schusswunde auf der Wache erscheint, sind die Detectives alarmiert. Indes findet das jährliche Pflichtseminar zum Thema Konfliktlösung statt. Das Team hat allerdings keine Lust, daran teilzunehmen und schmiedet perfide Pläne, um den Termin zu crashen.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen