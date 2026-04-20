Brooklyn Nine-Nine
Folge 5: Debbie
26 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Durch ihr auffälliges Verhalten, sowie ein heimliches Telefonat auf der Damentoilette, das Hitchcock zufällig mitgehört hat, ist klar: Debbie hat nicht nur Kokain aus der Asservatenkammer gestohlen, sondern sie arbeitet offensichtlich auch für den Gangsterboss Silvio Nucci. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, und sie so überführen zu können, tarnen sich Jake und Rosa kurzerhand als korrupte Cops.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen