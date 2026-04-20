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Brooklyn Nine-Nine

Debbie

NBCUniversalStaffel 7Folge 5vom 20.04.2026
Debbie

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 5: Debbie

26 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Durch ihr auffälliges Verhalten, sowie ein heimliches Telefonat auf der Damentoilette, das Hitchcock zufällig mitgehört hat, ist klar: Debbie hat nicht nur Kokain aus der Asservatenkammer gestohlen, sondern sie arbeitet offensichtlich auch für den Gangsterboss Silvio Nucci. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, und sie so überführen zu können, tarnen sich Jake und Rosa kurzerhand als korrupte Cops.

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