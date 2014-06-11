Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 11.06.2014: Viva Las Vegas
22 Min.Folge vom 11.06.2014Ab 6
Buddy muss diese Woche einen seiner schwierigsten Aufträge bewältigen. Das Franchise-Immobilienunternehmen „Century 21“ hat zum 40-jährigen Bestehen einen sehr anspruchsvollen Kuchen bestellt: Eine Kreation, die Häuser aus verschiedenen Ländern rund um den Erdball zeigt. Die Villen, Bürogebäude und Wolkenkratzer aus Teig sollten detailgetreu gestaltet werden, über 4000 Mitarbeiter satt bekommen und außerdem die weite Reise bis zur Party in Las Vegas heil überstehen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.