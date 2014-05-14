Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 14.05.2014: WrestleMania
22 Min.Folge vom 14.05.2014Ab 6
Profi-Wrestler Santino Morella stattet Buddy einen Besuch in der Bäckerei ab, um einen gigantischen „Road to Wrestlemania“-Kuchen zu bestellen, der in einer TV-Show präsentiert werden soll. Da Buddy und seine Jungs große Wrestling-Fans sind, wollen sie ihrem Idol ein echtes Highlight bieten. Außerdem in dieser Episode von „Cake Boss“: eine Wahrsagerin, die eine Kristallkugel-Torte für eine spirituelle Veranstaltung möchte.
