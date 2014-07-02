Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 02.07.2014: Chef-Allüren
22 Min.Folge vom 02.07.2014Ab 6
In dieser Episode gibt Buddy in „Carlo's Bakery“ die Zügel aus der Hand, weil er für einen Großauftrag eine Dienstreise antreten muss. Seine älteste Schwester Grace wird den „Cake Boss“ vertreten und geht dem Team mit ihren Chef-Allüren bald mächtig auf die Nerven. Doch Buddy kann sich um den Zwist in der Backstube nicht kümmern: Er muss zur New Yorker Auto-Show und dort einen gigantischen Kuchen zur Promotion des brandneuen Camaro backen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.