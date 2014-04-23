Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 23.04.2014: Der rosa Roller
22 Min.Folge vom 23.04.2014Ab 6
Buddy organisiert für seine gesamte Belegschaft einen aufregenden Angel-Ausflug. Dabei lässt er sich von der Umgebung inspirieren. Für das 35-jährige Jubiläum des Bootsverleihs eines guten Familienfreundes plant er eine gefährlich anmutende Torte in Form eines Hais. Seiner schwangeren Frau Lisa schlagen der Trip aufs Meer und der Geruch der Fische allerdings schwer auf den Magen. Zurück in der Backstube fertigt Buddy anlässlich der Geburtstage von Mauro und Madeline einen pinkfarbenen Scooter - natürlich aus Kuchenteig. Diese süße Überraschung bringt viele italienische Erinnerungen zurück in den Familienkreis.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.