Und täglich grüßt das MurmeltierJetzt kostenlos streamen
Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 14.05.2014: Und täglich grüßt das Murmeltier
22 Min.Folge vom 14.05.2014Ab 6
Und täglich grüßt das Murmeltier! Für das große Jahres-Event des Staten-Island-Zoos wollen Cake Boss Buddy und seine Jungs einen echten Eyecatcher backen: Das Maskottchen „Staten Island Chuck“ - ein Murmeltier, das als tierischer Meteorologe von New York City gilt - soll als Kuchenmodell aus einer Erdloch-Torte herausschauen, um das Frühjahr anzukündigen. Doch es steht auch ein Familien-Event an: Großmama Valastro kommt aus Florida, um endlich ihren neuen Enkel kennenzulernen.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.