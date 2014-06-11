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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

DJ Zuckerguss

TLCFolge vom 11.06.2014
DJ Zuckerguss

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Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 11.06.2014: DJ Zuckerguss

22 Min.Folge vom 11.06.2014Ab 6

Wenn Cousin Anthony nicht gerade in der Backstube arbeitet, geht er seiner zweiten Leidenschaft nach: als DJ Platten auflegen. Da Anthony bald 21 wird, hat sich Buddy für seinen kleinen Cousin eine besondere Überraschung ausgedacht - eine Geburtstagstorte, die aussieht wie ein voll ausgestattetes DJ-Pult mit Plattenspielern und Partybeleuchtung. Den zweiten Kuchen dieser Episode, den eine medizinische Evakuierungseinheit bestellt hat, darf Buddy per Helikopter liefern.

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