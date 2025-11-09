Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Inselmädchen der achten Generation

HGTV Folge vom 09.11.2025
Inselmädchen der achten Generation

21 Min. Folge vom 09.11.2025

Ein Paar auf St. Thomas erwartet sein erstes Kind und möchte rechtzeitig vor der Geburt ein eigenes Zuhause schaffen. Er favorisiert ein bezugsfertiges Condo, das unkompliziert einzurichten ist, während sie von einem charmanten Einfamilienhaus träumt. Neben den unterschiedlichen Vorstellungen steht für beide die Zukunft ihrer wachsenden Familie im Mittelpunkt. Nun hoffen sie, rechtzeitig das richtige Zuhause zu finden.

