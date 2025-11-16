Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 16.11.2025
21 Min.

Ein aktives Paar verlässt Minnesota und zieht mit seinen drei Söhnen nach Vieques, Puerto Rico. Während sie sich nach einem Haus mit großem Garten und viel Ruhe sehnt, möchte er in der Nähe des Ortszentrums leben. Zwischen ländlicher Idylle und lebendigem Küstenleben suchen sie nach dem perfekten Kompromiss.

