Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 02.11.2025: Riskanter Sprung
21 Min.Folge vom 02.11.2025
Ein Extremskifahrer und seine Frau tauschen die schneebedeckten Berge Colorados gegen die Sonne und das Meer von Roatan in Honduras. Sie hoffen, dort ein Haus am Wasser zu finden, das auch ihrem Hund genug Platz bietet. Neben der traumhaften Lage wünschen sie sich ein Zuhause, das ihnen erlaubt, den Adrenalinkick der Pisten gegen die entspannte Atmosphäre der Karibik einzutauschen.
Genre:Reality, Haus und Garten
