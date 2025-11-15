Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 15.11.2025: Traumhaus mit Rendite
21 Min.Folge vom 15.11.2025
Ein frisch verheiratetes Paar verlässt New Jersey, um auf St. Thomas ein neues Kapitel zu beginnen. Sie wünschen sich ein Haus mit drei Schlafzimmern und einer Einliegerwohnung, die zusätzliches Einkommen bringt. Während sie von Ruhe und Panoramablick träumt, denkt er an den Preis. Beide müssen zwischen Idylle und Realität abwägen.
