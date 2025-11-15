Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Traumhaus mit Rendite

HGTVFolge vom 15.11.2025
21 Min.Folge vom 15.11.2025

Ein frisch verheiratetes Paar verlässt New Jersey, um auf St. Thomas ein neues Kapitel zu beginnen. Sie wünschen sich ein Haus mit drei Schlafzimmern und einer Einliegerwohnung, die zusätzliches Einkommen bringt. Während sie von Ruhe und Panoramablick träumt, denkt er an den Preis. Beide müssen zwischen Idylle und Realität abwägen.

