Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 08.11.2025: Zwei Hotels und ein Renovierungsobjekt
21 Min.Folge vom 08.11.2025
Nach der Eröffnung von zwei Hotels auf St. Croix möchte ein verlobtes Paar nun endlich ein eigenes Zuhause finden. Er ist offen für ein Haus, das noch Arbeit erfordert, während sie sich nach einem Einzug ohne großen Aufwand sehnt. Gemeinsam suchen sie nach einer Immobilie in Strandnähe, die zu beiden Vorstellungen passt. Dabei stehen die Balance zwischen Komfort und Potenzial sowie der richtige Ort für ihre gemeinsame Zukunft im Vordergrund.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.