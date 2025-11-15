Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 15.11.2025: Tierisches Paradies
21 Min.Folge vom 15.11.2025
Eine Biologin überzeugt ihren Mann, nach St. Thomas zu ziehen, um dort ein Leben im Einklang mit der Natur zu beginnen. Sie wünscht sich ein abgelegenes Haus mit Meerblick, während er lieber ein fertiges Condo kaufen würde. Der Traum vom eigenen Inselzuhause wird zu einem Balanceakt zwischen Komfort, Freiheit und Naturverbundenheit.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.