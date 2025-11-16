Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Frischer Hummer mit Meerblick

HGTVFolge vom 16.11.2025
Frischer Hummer mit Meerblick

Frischer Hummer mit MeerblickJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 16.11.2025: Frischer Hummer mit Meerblick

21 Min.Folge vom 16.11.2025

Ein Paar aus West Virginia tauscht das Landleben gegen Sonne, Sand und Meer auf Vieques, Puerto Rico. Während sie ein bezugsfertiges Haus in Stadtnähe bevorzugt, träumt er von einem abgelegenen Fixer-Upper am Meer. Der Traum vom Inselleben zeigt schnell, dass auch das Paradies seine Tücken haben kann.

Alle verfügbaren Folgen