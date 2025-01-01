Staffel 1Folge 25
Caspers Gruselschule
Folge 25: Stubenflieges Entscheidung / Schlimmer gehts Immer
24 Min.Ab 6
Stubenfliege erfährt, dass er früher ein Mensch war. Eine Maschine soll ihn zurückverwandeln, aber Stubenfliege möchte das nicht. Die Schüler stürzen ihre Rektoren, doch der Nachfolger ist noch strenger. Sie möchten Dash und Ader wieder zurück.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.