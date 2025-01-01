Staffel 1Folge 26
Ein liebenswertes Monster / Achtung: Geisterjäger unterwegsJetzt kostenlos streamen
Caspers Gruselschule
Folge 26: Ein liebenswertes Monster / Achtung: Geisterjäger unterwegs
24 Min.Ab 6
Als Erster erkennt Casper, dass Trainer Frankenstein in Heddy Hopper verliebt ist. Er versucht, die beiden zu verkuppeln. Jimmy muss von der Schule aus seinen Vater bei der Arbeit als Geisterjäger begleiten. Er versucht, seine Arbeit zu sabotieren.
Caspers Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.