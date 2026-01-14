Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Castillo entwickelt einen Feuermacher – quasi ein mittelalterliches Feuerzeug – mit dem er auf dem Marktplatz herumzündelt. Als kurz darauf ein Gewitter aufzieht und ein Blitz die Kirche in ein Flammeninferno verwandelt, fällt der Verdacht natürlich gleich auf den jungen Drachen und die Mönche und der Herzog wollen ihm ans Leder. Wird Castillo den Rachegelüsten entrinnen können? Klärt sich das Missverständnis auf?

