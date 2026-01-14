Alles Schrott und MascheJetzt kostenlos streamen
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 1: Alles Schrott und Masche
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Castillo entwickelt einen Feuermacher – quasi ein mittelalterliches Feuerzeug – mit dem er auf dem Marktplatz herumzündelt. Als kurz darauf ein Gewitter aufzieht und ein Blitz die Kirche in ein Flammeninferno verwandelt, fällt der Verdacht natürlich gleich auf den jungen Drachen und die Mönche und der Herzog wollen ihm ans Leder. Wird Castillo den Rachegelüsten entrinnen können? Klärt sich das Missverständnis auf?
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6