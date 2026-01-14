Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 6: Geistreiche Ahnen
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ein böser Fluch hat den Herzog durch die Jahrhunderte verfolgt. Der glücklose Dorfzauberer Hexopolus versucht nun, aus dieser Tatsache Profit zu schlagen: er erscheint dem Herzog eines Nachts als Geist und versucht, ihn bei einem Kartenspiel über den Tisch zu ziehen. Aber der Herzog spielt nach seinen eigenen Regeln, und Castillo glaubt sowieso nicht an Gespenster.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6