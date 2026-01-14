Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Damit seine Mutter nicht länger die schweren Wassereimer vom Dorfbrunnen nach Hause schleppen muss, erfindet Castillo eine windbetriebene Maschine zum Wasserpumpen. Immer mehr Dorfbewohner legen sich eine dieser neuartigen Windmühlen zu, und für den Herzog baut Castillo sogar die erste Toilette mit Wasserspülung. Eine gute Sache, aber wie lange werden die Wasservorräte ausreichen?

