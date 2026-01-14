Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Adelaide allein zuhaus

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Adelaide allein zuhaus

Adelaide allein zuhausJetzt kostenlos streamen

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Folge 12: Adelaide allein zuhaus

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Geld regiert bekanntlich die Welt, und so spielen Castillo und seine Freunde wieder mal “Stereopoly”. Dabei verzockt Finanzgeier Walli das gesamte Vermögen des Herzogs. Der muss nun bettelnd durchs Dorf ziehen, während Hexopolus versucht, eine Goldmaschine zu konstruieren. Und dann gibt es noch irgendwo diesen fantastischen vergrabenen Schatz...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Studio 100 Kids
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Alle 2 Staffeln und Folgen