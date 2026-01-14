Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Beim letzten großen Feuer im Dorf wurde der Kirchturm samt Glocke zerstört, und nun wissen die Bewohner nicht mehr, wann Mittagessenszeit ist. Mitten in diesem Chaos kommt Kurt Lumbus mit einer Ladung Kuckucksuhren aus der Schweiz im Dorf an. Das bringt den schlauen Castillo auf eine Idee und so baut er zu großen Erleichterung aller eine Art Kuckucksuhr-Kirchturm.

