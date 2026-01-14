Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Graf Fitti

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Graf Fitti

Graf FittiJetzt kostenlos streamen

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Folge 11: Graf Fitti

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Graf Fitti, der Bruder des Herzogs, organisiert ein Preisausschreiben; gesucht wird der schönste Palast im Land. Natürlich möchte der Herzog gewinnen. Deshalb wird der Abt – ein passionierter Hobbyhandwerker – zur Renovierung eingespannt, während Castillo und Adelaide hingebungsvoll die Fassade des Schlosses modernisieren. Keith Haring würde ihre Arbeit lieben, aber tut es auch der Herzog?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Studio 100 International
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Alle 2 Staffeln und Folgen