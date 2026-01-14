Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 11: Graf Fitti
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Graf Fitti, der Bruder des Herzogs, organisiert ein Preisausschreiben; gesucht wird der schönste Palast im Land. Natürlich möchte der Herzog gewinnen. Deshalb wird der Abt – ein passionierter Hobbyhandwerker – zur Renovierung eingespannt, während Castillo und Adelaide hingebungsvoll die Fassade des Schlosses modernisieren. Keith Haring würde ihre Arbeit lieben, aber tut es auch der Herzog?
