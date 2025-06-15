Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 1: Abraxas
42 Min.Ab 12
Abraxas, ein Dämon der Astralebene, entwendet während der Tagundnachtgleiche das "Buch der Schatten". Dies löst Panik bei den drei Schwestern aus, denn: Wenn sie das Hexenbuch nicht bis zum Sonnenaufgang am nächsten Tag wieder zurückbekommen haben, verlieren sie ihre Zauberkräfte! Zu allem Überfluss werden die drei auch noch von längst zerstörten Dämonen verfolgt ...
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
12
