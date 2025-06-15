Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 8
43 Min.Ab 12

Prue fährt an den See, an dem ihre Mutter umgekommen ist, und muss mit ansehen, wie ein Mann von geheimnisvollen Kräften unter Wasser gezogen wird. Ein Mann namens Sam hindert Prue daran, dem Ertrinkenden zu helfen. Von Sam erfahren die Schwestern die wahre Geschichte vom Tod ihrer Mutter. Prue, Phoebe und Piper beschließen, dem Monster auf dem Grund des Sees den Kampf anzusagen. Dabei machen sie beinahe denselben Fehler wie einst ihre Mutter - doch diesmal ist Sam auf der Hut.

sixx
