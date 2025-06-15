Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 17: Ewige Jugend
41 Min.Ab 12
Als Tante Gail bei Prue, Piper und Phoebe auftaucht, ahnen die Schwestern nicht, was auf sie zukommt: Die eitle Tante Gail wird nämlich von Alter und Krankheit geplagt und hat sich deshalb mit dem bösen Dämon Kryto eingelassen, der ihr ihre Jugend zurückgeben soll. Als Gegenleistung hat Gail Kryto die magischen Fähigkeiten ihrer drei Nichten versprochen. Mit Hilfe eines Zauberspruchs legt sie die Schwestern herein - und diese müssen gegen Kryto ohne ihre Zauberkräfte antreten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.