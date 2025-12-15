Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Ex Libris

Paramount GlobalStaffel 2Folge 19
Ex Libris

Ex LibrisJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 19: Ex Libris

43 Min.Ab 12

Die Studentin Charleen will in ihrer Abschlussarbeit die Existenz von Dämonen beweisen - und wird ermordet. Als sie danach Phoebe als Geist erscheint, muss diese Charleen erklären, dass sie längst tot ist und nur noch von Hexen und Dämonen gesehen werden kann. Charleen muss so lange in der Zwischenwelt bleiben, bis der Dämon vernichtet ist. Die beiden finden heraus, dass es sich bei dem Dämon um einen Libris handelt, der aus Büchern kommt und danach wieder darin verschwindet ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
Paramount Global
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen