sixxStaffel 2Folge 12
Folge 12: Fieber

42 Min.Ab 12

Als Piper am gefährlichen Oroya-Fieber erkrankt, suchen ihre Schwestern Phoebe und Prue im Buch der Schatten nach einem Zauberspruch, obwohl sie wissen, dass sie nicht zu ihrem persönlichen Nutzen hexen dürfen. Zunächst wirkt der Zauberspruch perfekt: Zum Erstaunen der Ärzte wird Piper wieder gesund. Doch nun breitet sich das angeblich nicht ansteckende Fieber im Krankenhaus aus. Piper, Prue und Phoebe müssen den Zauber rückgängig machen - worauf Pipers Herz stehen bleibt.

