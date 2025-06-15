Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die Akasha-Rollen

sixxStaffel 2Folge 7
Die Akasha-Rollen

Die Akasha-RollenJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 7: Die Akasha-Rollen

41 Min.Ab 12

Phoebe, Prue und Piper sollen verhindern, dass sich zwei Dämonen der Akasha-Rollen bemächtigen. In diesen Schriften ist die Zukunft der Menschheit niedergeschrieben, und wer sie besitzt, verfügt über ungeheure Macht. Als sich Professor Bragg mit einer dieser Inschriften beschäftigt, wird er von den Dämonen überfallen. Braggs Sohn Eric zerstört die Rollen, in der Hoffnung, damit die Gefahr zu bannen. Doch erst mit Hilfe der drei Schwestern können die Dämonen besiegt werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen