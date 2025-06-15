Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 10: Mitten ins Herz
41 Min.Ab 12
Ein Amor namens Cupido freut sich, wenn er wieder einmal ein Paar zusammengebracht hat. Doch Cupido hat einen gefährlichen Gegner, den bösartigen Dämon Drozzee. Drozzee stiehlt Cupidos Ring und bringt alle Paare wieder auseinander. Je mehr Paare er entzweit, umso schwächer wird Cupido - bis er schließlich sterben muss. Cupido wendet sich an Phoebe, Piper und Prue. Doch als es Drozzee gelingt, selbst zwischen den Schwestern Hass zu säen, werden Cupidos Chancen immer geringer.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Charmed - Zauberhafte Hexen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.