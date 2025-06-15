Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 21: Die Reiter der Apokalypse
41 Min.Ab 12
Als es in wenigen Tagen in San Francisco zu erschreckend vielen Streitereien und Gewalttaten kommt, glauben Phoebe, Prue und Piper, dass der Dämon der Anarchie dahinter steckt. Sie suchen nach einem Bannspruch - nicht ahnend, dass es sich um die vier Reiter der Apokalypse handelt. Als sich die Schwestern mit den Dämonen treffen, stürzen Prue und einer der Reiter in eine andere Dimension. Nur wenn Prue geopfert wird, kann der Weltuntergang aufgehalten werden ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.