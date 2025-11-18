Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 10vom 18.11.2025
45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6

Christina hilft Lindsay und Jon bei der Renovierung ihrer Küche und ihres Wohnzimmers. Die Handwerker entfernen zunächst den Steinboden und ersetzen ihn durch helles Parkett. Die Wand zwischen dem Wohn- und Spielezimmer wird entfernt, um den Wohnbereich zu vergrößern. Die Profis entfernen die dunkle Küche, installieren helle Schränke und eine große Kochinsel. Jon bekommt die gewünschte Bar in der Ecke, in der früher der Fernseher stand.

sixx
