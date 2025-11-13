Christinas kalifornischer Traum
Folge 4: Die verstopfte Küche
45 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 6
Ruby und Berto haben eine große Familie und empfangen regelmäßig Gäste. Allerdings ist die Küche in ihrem Haus viel zu klein und sie bitten Christina um ihre Hilfe bei dem Umbau. Die Handwerker entfernen einige Wände, um die Küche zu vergrößern und verlegen einen einheitlichen Boden. Das Fenster vor der Spüle wird vergrößert und eine Durchreiche eingebaut. Berto kocht gerne, weshalb die Profis eine große Kücheninsel in der Mitte des Raumes platzieren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Christinas kalifornischer Traum
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren