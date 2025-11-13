Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 4vom 13.11.2025
45 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 6

Ruby und Berto haben eine große Familie und empfangen regelmäßig Gäste. Allerdings ist die Küche in ihrem Haus viel zu klein und sie bitten Christina um ihre Hilfe bei dem Umbau. Die Handwerker entfernen einige Wände, um die Küche zu vergrößern und verlegen einen einheitlichen Boden. Das Fenster vor der Spüle wird vergrößert und eine Durchreiche eingebaut. Berto kocht gerne, weshalb die Profis eine große Kücheninsel in der Mitte des Raumes platzieren.

