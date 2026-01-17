Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Christinas kalifornischer Traum

Eine Falttür ist nie genug

sixxStaffel 4Folge 5vom 17.01.2026
Eine Falttür ist nie genug

Eine Falttür ist nie genugJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge 5: Eine Falttür ist nie genug

45 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6

Christinas Bekannte Amy bittet die Umbau-Expertin um Hilfe bei ihrer Küchenrenovierung. Zunächst entfernen die Handwerker eine Wand, um den Raum zu vergrößern und den Blick ins Wohnzimmer zu öffnen und verlegen einen neuen Parkettboden. Das Paar wünscht sich eine große Falttür, die auf die Terrasse führt, weshalb ein Stück der Außenwand entfernt werden muss. Zusätzlich renoviert Christina den Freizeitraum und baut dort eine Bar ein.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Christinas kalifornischer Traum
sixx
Christinas kalifornischer Traum

Christinas kalifornischer Traum

Alle 1 Staffeln und Folgen