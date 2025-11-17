Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 7vom 17.11.2025
45 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6

Terri und Sam sind mit ihrem Schlaf- sowie Badezimmer unzufrieden. Terri ist Krankenschwester und wünscht sich ein größeres Bad, in dem sie sich nach ihren langen Schichten erholen kann. Christina möchte den kleinen Ankleideraum in ein anderes Zimmer verlegen und das Badezimmer vergrößern. Nun gibt es genug Platz für einen doppelten Waschtisch, eine Badewanne und eine begehbare Dusche. Das Ankleidezimmer wird mit vielen Schränken und Regalen ausgestattet.

sixx
