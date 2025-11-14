Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 6vom 14.11.2025
Folge 6: Hundeliebe

45 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6

Christina hilft Nicole und Danny bei der Renovierung ihres Wohnzimmers und ihrer Küche. Die Räume sind klein und abgetrennt, weshalb die Handwerker einige Wände entfernen, um einen offenen Wohnbereich zu schaffen. Christina gestaltet die Küche in hellen Farben und baut viele Schränke ein, um den zuvor fehlenden Stauraum zu schaffen. Zudem heben die Profis den tiefliegenden Boden im Wohnzimmer an. Nach dem Umbau hat das Paar endlich genug Platz, um Gäste zu empfangen.

