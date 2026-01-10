Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6

Jessica und Morgan haben drei kleine Kinder und versinken im Chaos. Das Paar bittet Christina um Hilfe bei der Renovierung ihres Wohnzimmers und ihrer Küche. Um mehr Stauraum zu schaffen, installieren die Profis einen langen Unterschrank im Wohnzimmer. Die Wand zwischen dem Vorraum und der Küche wird entfernt, wodurch ein großer, offener Bereich entsteht. Die Handwerker modernisieren die Küche und platzieren eine große Kochinsel in der Mitte des Raumes.

