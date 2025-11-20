Christinas kalifornischer Traum
Folge 13: Das Lieblingsplätzchen
Jenny und Tobias wollen ihre Küche und das Wohnzimmer von Christina renovieren lassen. Zudem müssen die Böden und Rohre, die noch aus dem Jahr 1964 stammen, erneuert werden. Die Handwerker modernisieren die Küche und platzieren eine große Kochinsel in der Mitte des Raumes. Zudem werden große Schiebetüren eingebaut, die direkt in den Garten führen. Im Wohnzimmer ersetzen die Profis die Möbel und bauen den Kamin um.
