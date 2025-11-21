Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Christinas kalifornischer Traum

Die Surferbude

sixxStaffel 5Folge 1vom 21.11.2025
Die Surferbude

Die SurferbudeJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge 1: Die Surferbude

44 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 6

Sara und Andreas haben ihr Haus gekauft, als sie noch zu zweit waren. Nun hat das Paar zwei Kinder und kämpft mit Platzmangel. Christina möchte den Grundriss verändern, um die Räume zu optimieren. Die Handwerker erweitern die Küche, indem sie einige Wände entfernen. Das zweite, ungenutzte Wohnzimmer wird in den Essbereich umgewandelt. Das Bad und der Ankleideraum im Schlafzimmer müssen zusätzlich angebaut werden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Christinas kalifornischer Traum
sixx
Christinas kalifornischer Traum

Christinas kalifornischer Traum

Alle 2 Staffeln und Folgen