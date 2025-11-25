Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Christinas kalifornischer Traum

Küchenkompromisse

sixxStaffel 5Folge 4vom 25.11.2025
Küchenkompromisse

KüchenkompromisseJetzt kostenlos streamen

Christinas kalifornischer Traum

Folge 4: Küchenkompromisse

45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6

Bre und Aaron haben erst vor kurzem ein Haus gekauft und bitten Christina, die Renovierung durchzuführen. Um die Küche zu vergrößern und ein Esszimmer zu schaffen, möchte das Paar an die ungenutzte Terrasse anbauen. Durch den gewonnenen Platz entsteht nun ein großer Wohn- und Essbereich. Die Küche wird in hellen Farben gestaltet, und in die Mitte des Raumes wird eine große Kochinsel platziert.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Christinas kalifornischer Traum
sixx
Christinas kalifornischer Traum

Christinas kalifornischer Traum

Alle 2 Staffeln und Folgen