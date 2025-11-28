Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 10vom 28.11.2025
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6

Laura und Andrew wohnen seit 16 Jahren in ihrem Haus. Doch die fünfköpfige Familie hat derzeit nur eine Dusche und wünscht sich insgesamt mehr Platz. Christina plant, ein Obergeschoss anbauen zu lassen, damit das Paar mehr Privatsphäre hat. Die Handwerker errichten ein großes Schlafzimmer mit einem Balkon. Im unteren Stockwerk werden die Bäder renoviert, die Kinderzimmer umgebaut und die Küche vergrößert.

