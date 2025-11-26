Christinas kalifornischer Traum
Folge 7: Drei Jobs auf einmal
45 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6
Christinas Physiotherapeut Brent möchte sein neues Haus umbauen und als Bauunternehmer das Projekt betreuen. Christina hilft ihrem langjährigen Freund bei diesem Vorhaben. Eine große Wand, die das Wohnzimmer, die Küche und das Esszimmer trennt, wird abgerissen. Durch den entstandenen Platz kann die Küche vergrößert und eine Kochinsel platziert werden. Das Wohn- und Esszimmer werden mit neuen Möbeln verschönert.
