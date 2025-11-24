Christinas kalifornischer Traum
Folge 2: Vertraute Kundschaft
44 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6
Christinas Eltern wollen ihre veraltete Küche umbauen lassen. Christina hilft ihren Eltern bei diesem Vorhaben, und die Handwerker machen sich direkt an die Arbeit. Sie reißen die alten Geräte und Schränke heraus und streichen die Wände in einer hellen Farbe. Christina entscheidet sich bei dem Design der Küche für Weiß und Holzfarben, damit der gesamte Raum heller wird. Auch die kleine Bar im Wohnzimmer wird modernisiert und verschönert.
Christinas kalifornischer Traum
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
