Christinas kalifornischer Traum
Folge 11: Das Strandjuwel
45 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 6
Sophie und Aaron lieben ihr Haus in der Nähe des Strandes, doch es muss dringend renoviert werden. Christina und ihr Team machen sich an die Arbeit und vergrößern zunächst die winzige Küche. Nun hat die Familie eine Spülmaschine, eine Kücheninsel und viel Stauraum. Im Wohnzimmer bauen die Profis dickere Fenstergläser ein, um den Straßenlärm auszublenden. Im Garten entsteht ein Outdoor-Wellness-Bereich mit einer Sauna.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Christinas kalifornischer Traum
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren