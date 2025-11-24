Zum Inhalt springenBarrierefrei
Christinas kalifornischer Traum

Ruhesitz im Golfresort

sixxStaffel 5Folge 3vom 24.11.2025
Ruhesitz im Golfresort

Christinas kalifornischer Traum

Folge 3: Ruhesitz im Golfresort

45 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6

Stefan und Mari Ann möchten ihr Ferienhaus, das sie dauerhaft beziehen wollen, von Christina renovieren lassen. Die Handwerker verlegen einen neuen, helleren Boden und entfernen einige Wände, um einen offenen Wohn- und Essbereich zu schaffen. Zudem werden die Fenster, die eine Aussicht auf den Golfplatz bieten, erneuert. In der Küche bauen die Profis zahlreiche Schränke für zusätzlichen Stauraum ein. Das Paar hat nun endlich genug Platz, um Gäste empfangen zu können.

