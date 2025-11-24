Christinas kalifornischer Traum
Folge 3: Ruhesitz im Golfresort
45 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6
Stefan und Mari Ann möchten ihr Ferienhaus, das sie dauerhaft beziehen wollen, von Christina renovieren lassen. Die Handwerker verlegen einen neuen, helleren Boden und entfernen einige Wände, um einen offenen Wohn- und Essbereich zu schaffen. Zudem werden die Fenster, die eine Aussicht auf den Golfplatz bieten, erneuert. In der Küche bauen die Profis zahlreiche Schränke für zusätzlichen Stauraum ein. Das Paar hat nun endlich genug Platz, um Gäste empfangen zu können.
Christinas kalifornischer Traum
